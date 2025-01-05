BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  SPOR

LeBron James, Michael Jordan'ın rekorunu kırdı

LeBron James, Michael Jordan'ın rekorunu kırdı

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'ı 119-102 yendiği karşılaşmada 30 sayı atarak Michael Jordan'a ait bir rekoru daha kırdı.

Abone ol

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Boston Celtics'e 109-86 yenildi.

NBA'de 9 maç yapıldı. Rockets'ın Celtics'i ağırladığı maçta yaklaşık 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 27 ve Cam Whitmore 11 sayı attı.

Üst üste 3 olmak üzere 26. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te ise Derrick White 23, Jayson Tatum ve Payton Pritchard 20'şer sayı kaydetti.

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'ı 119-102 yendiği karşılaşmada 30 sayı atarak Michael Jordan'a ait bir rekoru daha kırdı.

James, kariyerinde 563. kez bir maçta en az 30 sayı üretmeyi başardı. Böylece yıldız basketbolcu, NBA tarihinde Jordan'ın en fazla maçta (562) 30 sayı ve üstü skor üretme rekorunu ele geçirdi.

Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 20 ve Anthony Davis 18 sayı, 19 ribauntla sezonun 20. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 33 ve Jalen Johnson 19 sayı üretti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de taziye evini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de taziye evini ziyaret etti
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mallarını ateşe verdi
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mallarını ateşe verdi
Pendik'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Pendik'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
Almanya'da Noel pazarı saldırganının ismi 7 soruşturmada geçmiş
Almanya'da Noel pazarı saldırganının ismi 7 soruşturmada geçmiş
Murat Övüç gözaltına alındı! Dini değerler ve simgeler ile...
Murat Övüç gözaltına alındı! Dini değerler ve simgeler ile...
İsrail'in son 72 saatteki saldırılarında 184 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in son 72 saatteki saldırılarında 184 Filistinli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağı Rize'de
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Alacağımız oyuncular var
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: Alacağımız oyuncular var
Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi!
Trabzonspor'dan devre arası hakem tepkisi!
ABD'den İsrail hamlesi! Biden kongreye talimat verdi!
ABD'den İsrail hamlesi! Biden kongreye talimat verdi!
Galatasaray tribünlerinden Ali Koç pankartı!
Galatasaray tribünlerinden Ali Koç pankartı!