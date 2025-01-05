LeBron James, Michael Jordan'ın rekorunu kırdı

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'ı 119-102 yendiği karşılaşmada 30 sayı atarak Michael Jordan'a ait bir rekoru daha kırdı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Boston Celtics'e 109-86 yenildi.

NBA'de 9 maç yapıldı. Rockets'ın Celtics'i ağırladığı maçta yaklaşık 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 27 ve Cam Whitmore 11 sayı attı.

Üst üste 3 olmak üzere 26. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te ise Derrick White 23, Jayson Tatum ve Payton Pritchard 20'şer sayı kaydetti.

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'ı 119-102 yendiği karşılaşmada 30 sayı atarak Michael Jordan'a ait bir rekoru daha kırdı.

James, kariyerinde 563. kez bir maçta en az 30 sayı üretmeyi başardı. Böylece yıldız basketbolcu, NBA tarihinde Jordan'ın en fazla maçta (562) 30 sayı ve üstü skor üretme rekorunu ele geçirdi.

Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 20 ve Anthony Davis 18 sayı, 19 ribauntla sezonun 20. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 33 ve Jalen Johnson 19 sayı üretti.