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Galatasaray tribünlerinden Ali Koç pankartı!

Galatasaray tribünlerinden Ali Koç pankartı!

Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın öncesinde tribünlerde dikkat çeken bir görüntü oluştu.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Galatasaraylı taraftarlar, Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı. Maç öncesi tribünlere 5 yıldızlı 'Gitme Sana Muhtacız' pankartı açıldı, yıldızlarda ise Ali Koç fotoğrafı yer aldı.

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