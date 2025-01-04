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Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar 7 Ocak'ta başlayacak

Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar 7 Ocak'ta başlayacak

Suriye’nin başkenti Şam’da, Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından uluslararası uçuşlar yeniden başlıyor. Şam Havalimanı, 7 Ocak itibarıyla faaliyete geçecek. Katar Havayolları, 13 yıl sonra Şam’a uçuşlarını başlatırken, Doha’nın Suriye’deki yeni yönetime destek teklif ettiği bildirildi.

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Suriye’nin başkenti Şam’da, Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık 2024’te sona ermesinin ardından, uluslararası uçuşların yapılacağı tarih belli oldu. Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ashad Al Saliby, Şam Havalimanı’nda 7 Ocak Salı günü itibarıyla uluslararası uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

KATAR HAVAYOLLARI’NDAN ŞAM’A 13 YIL SONRA İLK UÇUŞ

Katar Havayolları, yaklaşık 13 yıl aradan sonra Şam’a uçuşlarını yeniden başlatacağını açıkladı. Şirket, 7 Ocak’tan itibaren haftada üç uçuşla başlamak üzere Şam’a düzenli seferler gerçekleştirecek. Al Arabiya haber sitesine göre, Katar Havayolları bu gelişmeyi “bölgeyi yeniden birbirine bağlama yönünde atılan önemli bir adım” olarak değerlendirdi.

Şirketin yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamadan önce tüm güvenlik, emniyet ve operasyon standartlarının ilgili makamlarla iş birliği içinde sağlandığından emin olunacağı belirtildi.

KATAR, YENİ YÖNETİMİ DESTEKLEME TEKLİFİ YAPTI

AFP haber ajansına konuşan Katarlı bir yetkili, Doha’nın Şam Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçirilmesi için Suriye’deki yeni yönetime yardım teklif ettiğini söyledi. Bu teklifin, bölgedeki diplomatik ilişkilerin yeniden inşasında önemli bir adım olarak görüldüğü ifade ediliyor.

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