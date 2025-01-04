BIST 10.075
DOLAR 35,37
EURO 36,49
ALTIN 3.000,80
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'un barajları yağışla rahatladı! İşte doluluk oranları

İstanbul'un barajları yağışla rahatladı! İşte doluluk oranları

Kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranlarını artıran sevindirici bir tablo ortaya koydu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranı yüzde 41'i oldu.

Abone ol


İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 41'i aştı. Kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte barajlar dolmaya başladı. 

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 41,17'ye yükseldi. Barajların doluluk oranı kasım ayında yüzde 30'un altına gerilemişti. 

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 43,86
Darlık yüzde 36,51
Elmalı yüzde 82,45
Terkos yüzde 43,82
Alibey yüzde 24,57
Büyükçekmece yüzde 37,5
Sazlıdere yüzde 35,51
Istrancalar yüzde 81,96
Kazandere yüzde 67,16
Papuçdere yüzde 40,27"

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması
Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı: İleri biyolojik atık su tesislerini bir an önce hayata geçirin
Marmara'ya kıyı 7 belediyeye müsilaj uyarısı: İleri biyolojik atık su tesislerini bir an önce hayata geçirin
Yumaklı: Kesimhanelerde kamera zorunlu olacak
Yumaklı: Kesimhanelerde kamera zorunlu olacak
MTV ve yapılandırma ödemeleri başladı
MTV ve yapılandırma ödemeleri başladı
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Malatya'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Rusya'ya ait yolcu uçağı, "teknik arıza" nedeniyle Mısır'da acil indi
Rusya'ya ait yolcu uçağı, "teknik arıza" nedeniyle Mısır'da acil indi
Yerlikaya açıkladı: 6 ilde yasa dışı bahis operasyon yapıldı!
Yerlikaya açıkladı: 6 ilde yasa dışı bahis operasyon yapıldı!
Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı
Diziyle gündeme gelen gassaller mesleklerini anlattı
Bursa'da ekmeğe zam
Bursa'da ekmeğe zam
Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında anlatırken gözleri doldu
Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında anlatırken gözleri doldu
Kuryeler kayıt altına alınıyor! O saatler dışında getir-götür yapana ceza kesilecek
Kuryeler kayıt altına alınıyor! O saatler dışında getir-götür yapana ceza kesilecek
AK Parti'nin büyük kongre tarihi açıklandı
AK Parti'nin büyük kongre tarihi açıklandı