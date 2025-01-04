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Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında anlatırken gözleri doldu

Fatih Portakal'ın Ferdi Tayfur anısı! Canlı yayında anlatırken gözleri doldu

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü tüm Türkiye'yi kahretti. Arabesk müziğinin kralı olarak aktarılan ve geniş kitlelerin hayranlığını kazanan usta sanatçının ölümü sonrası sevenleri Antalya'daki hastanenin önüne akın ederken; yurdun dört bir yanında usta sanatçı için gözyaşı dökenler oldu.

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Siyasetten sanat dünyasına pek çok isim Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı yayımlarken, gazeteci Fatih Portakal "Bugün benim için birinci haber" diyerek Tayfur'la ilgili haberi Sözcü TV'deki yayında sundu.

FATİH PORTAKAL, CANLI YAYINDA DUYGULANDI

Usta sanatçı için hazırlanan haberin ardından gözleri dolduğu görülen Portakal, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

GÖZLERİ DOLDU

Ferdi Tayfur'un kendisi için ne ifade ettiğini aktaran Portakal, anılarını anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerim doldu. Neden? 80'li yılların sonunda, 90'lı yılların başında. Ben o yıllarda öğrenciydim, öğrenci evinde kalıyordum. Dinlediğimiz kasetler vardı. O zamanlar kasetçalar ve kimi evlerde de plaklar vardı. Dinlediğimiz şarkılar belliydi bizim. Protest müzik. En başta Ahmet Kaya geliyordu, Grup Yorum geliyordu. Ondan sonra Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur'u biraz daha az dinlerdik. Orhan Gencabay'ı biraz daha fazla dinlerdim ama Ferdi Tayfur'u da dinlerdim yani.

"DİNLERKEN HEP GELECEĞİ DÜŞÜNÜRDÜM"

O şarkıları dinlerken hep geleceği düşünürdüm. Geleceğimiz ne olacak? Üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapacağız? Karamsarlıklar, mutluluklar, umutlar... O şarkılarda kendinizi buluyordunuz. İyi bir insan gitti. Allah rahmet eylesin. Diyecek bir şey yok. İki nefes arası bir yaşamdan bahsediyoruz. İşte yaşam bu. Geride nasıl anıldığınız önemli, ne bıraktığınız önemli."

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