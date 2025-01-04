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Kuryeler kayıt altına alınıyor! O saatler dışında getir-götür yapana ceza kesilecek

Kuryeler kayıt altına alınıyor! O saatler dışında getir-götür yapana ceza kesilecek

Kuryelere ilişkin düzenleme hazırlandı. Kuryelerin çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek. Çalışma saatinin dışında getir-götür yapana cezai işlem uygulanacak.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yemek ve kargo gibi hızlı teslimat yapan kuryelerin taşıdıkları ürünleri "Posta gönderisi", kuryeleri ise "Postacı" statüsüne alarak kurye sektörünü yaptırım kapsamına aldı. Ayrıca çalışma saatlerinin BTK'ya bildirilmesine ilişkin getirilen yükümlülük ile mevzuata aykırı çalışma saatlerinin ve buna bağlı yaşanan kaza gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre BTK, posta sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağını kamuoyu görüşüne açtı. Düzenlemeye göre, hızlı teslimat hizmeti sunan firmaların ödenmiş sermaye tutarları 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılıyor.

Ayrıca ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin, İçişleri Bakanlığı'nca belirlenmiş bulunan 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere asgari birer depo ya da şube açmak veya acentelik vermek suretiyle örgütlenmelerini tamamlamış olmaları gerekecek.

Çalışma saatleri bildirecek

Yapılacak düzenleme sayesinde halihazırda tüketici şikâyetlerinin yoğun olarak yaşandığı hızlı teslimat hizmetlerine yönelik şikayetlerin azalmasının beklendiği kaydedildi.

Çalışma saatlerinin kuruma bildirilmesine ilişkin getirilen yükümlülük ile de mevzuata aykırı çalışma saatlerinin ve buna bağlı yaşanan kaza gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında kuryelerin çalışma saatleri BTK'ya bildirilecek. Çalışma saatinin dışında getir-götür yapana cezai işlem uygulanacak. Sonuç itibarıyla kayıt dışı posta hizmetinin önüne geçilerek hizmetlerin daha planlı ve sistemli sunulmasının önü açılacak.

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