İBB'den SGK kesintisi yapıldı mı? Ekrem İmamoğlu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB'den SGK kesintisi yapılıp yapılmadığıyla ilgili "Bizim daha önceki aylarda kesinti olmuştu. Bu ay kesinti yoktu. 1 milyar 700 milyon civarında bir kesinti yapılmıştı bizden." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Esenyurt'taki Kent Lokantası hizmete açıldı.

Ardıçlı Mahallesi'ndeki açılışa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lokantadaki ilk yemek servisini yaptı.

İmamoğlu, üniversite öğrencilerinin, ağabeylerin, ablaların ve emeklilerin Kent Lokantası'ndan yoğun şekilde faydalandığını söyledi.

Kent Lokantası'nın, vatandaşa en onurlu sosyal hizmeti yapan proje olduğunu dile getiren İmamoğlu, bu lokantalar ile kreşlerin önemine değindi.

Haramidere Yaşam Vadisi'nde inceleme

İBB'nin yapımını sürdürdüğü Haramidere Yaşam Vadisi'nde incelemede bulunan İmamoğlu, gazetecilere, ilçede bugün geniş kapsamlı bir gezi yaptıklarını söyledi.

İmamoğlu, "Göreve geldiğimiz 2019'dan bu yana Esenyurt'ta çok değerli ve kapsamlı çalışmalar yürüttük. Birçok yatırımımızı tamamladık. Devam eden çok sayıda yatırımımız var. Bugün şantiyeleri ziyaret edip son durumlarıyla ilgili bilgi alıyorum." ifadesini kullandı.

Beylikdüzü'nde yaşadığından Esenyurt'un yıllardır komşusu olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Buranın gelişimini anbean bilen insanım. Bu ilçenin insanlarının çok değerli ve iyi hizmetleri hak ettiğini biliyorum. Kentin gelişmiş ilçelerinde var olan birtakım cazibe merkezlerini ve güvenli ortamları, bu şehirde yaşayan yurttaşlarımızın da hak ettiğini bilen bir anlayışla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

İmamoğlu, Haramidere Yaşam Vadisi'ndeki çalışmaların bu ay sonunda tamamlanarak açılışın yapılacağını söyledi.

"Esenyurt'ta her iki insandan birinin oyunu alan belediye başkanımız cezaevinde"

Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile ilgili konuşan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ahmet Özer'i, Esenyurt'un seçilmiş belediye başkanını hepinizin huzurunda saygıyla selamlıyorum. Kendisine 'geçmiş olsun' demek istiyorum. İnanıyorum ki çok istediği Kent Lokantası'na beraber gidip, oradaki emekli dostlarımızla, öğrencilerimizle öğle yemeği yiyeceğiz. Onun çok istediği Muhsin Yazıcıoğlu Spor Parkı'nın yenilendiği ortamda gençlerle spor yapacağız. Ne yazık ki bugün Esenyurt'ta her iki insandan birinin oyunu alan belediye başkanımız cezaevinde. Sayın Özer'in haksız yere görevden alınıp neden cezaevine atıldığını inanın bu kararı verenler dahi bilmiyor."

"Bu ay kesinti yoktu"

Gazetecilerin, İBB'den SGK kesintisi yapılıp yapılmadığıyla ilgili sorusu üzerine İmamoğlu, "Bizim daha önceki aylarda kesinti olmuştu. Bu ay kesinti yoktu. 1 milyar 700 milyon civarında bir kesinti yapılmıştı bizden." dedi.