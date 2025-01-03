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Mert Günok, Rizespor maçına damga vurdu

Mert Günok, Rizespor maçına damga vurdu

Beşiktaş forması giyen Mert Günok, 1-1 eşitlikle sona eren Rizespor karşılaşmasına damga vurdu.

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Süper Lig’in 18’inci haftasında Rizespor, evinde Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma 1-1’lik skorla berabere tamamlandı.

Karşılaşmaya yüksek tempoda başlayan Rizespor, Mert Günok engeline takıldı.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

Tecrübeli file bekçisi kalesinde devleşirken ev sahibi ekip 3. dakikada Ali Sowe ile öne geçme fırsatını kaçırdı.

Ali Sowe 18. dakikada tekrar sahneye çıksa da Mert Günok tekrar kalesini gole kapadı.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, Rizespor'un öne geçmesine izin vermedi.

5 KURTARIŞ YAPTI

Takımının 1 puan almasında büyük pay sahibi olan Mert, karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı.

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