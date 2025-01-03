Fenerbahçe, Talisca'da mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe ile Al-Nassr'ın Anderson Talisca transferi için anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Ünlü İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe ile Al-Nassr, Anderson Talisca transferi için anlaşma sağladı.

Haberde oyuncu ve menajeriyle ilgili netleşmeyen detayların olduğu ve son pürüzlerin görüşüldüğü belirtildi.

Bu sezon Al Nassr'da 19 maçta forma giyen Anderson Talisca 8 gol kaydetti. Türkiye'da daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 2021 yılından bu yana Al Nassr'da kariyerini sürdürüyor.