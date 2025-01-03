Beşiktaş, Rizespor deplasmanından 1 puanla çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Gedson Fernandes’in kendi kalesine attığı golle Rizespor öne geçerken, Beşiktaş uzatma dakikalarında Ernest Muçi ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda gol girişimleri sonuçsuz kalınca maçta puanlar paylaşıldı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadele 1-1 beraberlik ile sonuçlandı ve takımlar birer puana razı geldi. İşte maçtan önemli anlar…

İlk yarıya güzel başlayan Rizespor dakika 38'de Gedson Fernandes'in kendi kalesine kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

Birinci yarının uzatma dakikalarında (45+3) Beşiktaş, Ernest Muçi ile beraberliği yakaladı.

Devre arasına 1-1 girildi.

65. dakikada Rizespor gole çok yaklaştı fakat Ghezzal'ın ortasında Alikulov'un kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

74. dakikada Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Chamberlain ve Ndour oyuna dahil oldu. Salih, Immobile ve Ernest Muçi kenara geldi.

Ç. Rizespor'un Beşiktaş karşısında 90+4'te bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarıda takımların gol girişimleri başarısız sonuçlandı ve Rize'de puanlar paylaşıldı.

Rizespor - Beşiktaş maçının önemli anları

Karşılaşmanın hakemi son düdüğü çaldı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

90'Çaykur Rizespor'un Jurecka ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

89'Çaykur Rizespor, karşılaşmanın son bölümünde penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

79'Rafa Silva'nın ortasına Semih Kılıçsoy, ayak içiyle tek vuruş yaptı. Kaleci Tarık, topu kornere çeldi.

65'Ghezzal'ın kullandığı kornerde Alikulov kafa vuruşunu yaptı, Mert Günok çizgi üstünde bir kritik kurtarış daha yaptı.

61'Karşılaşmanın bu bölümünde tempo oldukça düşük, Beşiktaş kendi sahasında top çeviriyor.

51'İkinci yarının başında ilk yarıya kıyasla tempo daha düşük.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! Çaykur Rizespor, kendi sahasından çıkarken topu kaptırdı. Topu kazanan Muçi, ceza sahasına girdi ve köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

45'Beşiktaş, ceza sahasının hemen dışında, çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak.

38'GOL! Gedson Fernandes topu kendi ağlarına gönderdi. Çaykur Rizespor'un kullandığı duran topta Alikulov topu içeri çevirdi. Mert Günok'un müdahale ettiği top Gedson

34'Sağ taraftan Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortada Tayyip Talha, hata yaptı ve topu sektirdi. Varesanovic, önünde kalan topu üstten dışarı gönderdi.

31'Muçi'nin savunmanın arkasına attığı topa Gedson hareketlendi, Rizespor savunması Gedson'dan önce araya girerek topu kornere gönderdi.

20'Taha'nın arka direğe yaptığı orta şut karşımı vuruş, kaleye giderken Mert Günok, parmak ucuyla inanılmaz bir kurtarış daha yaptı. Dönen top ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18'Ghezzal'ın savunma arkasına attığı pasla Sowe, çaprazdan karşı karşıya kaldı, ancak vuruşunda Mert Günok'u geçemedi.

15'Rafa Silva, kendi sahasından çıkarken topu kaybetti. Sol kanattan hızla ilerleyen Akintola, topu içerdeki Ali Sowe'ye çıkardı. Sowe, topu boş ağlara doğru gönderdi ancak Mert Günok inanılmaz bir refleksle topu çıkarmayı başardı.

13'Uduokhai, çok uzaklardan kaleyi yokladı, top üstten auta gitti.

13'Oyunun bu bölümünde tempo düştü. Takımlar karşılıklı top kayıpları yapıyor.

7'Karşılaşma Çaykur Rizespor'un yoğun baskısıyla başladı. Beşiktaş, savunmadan çıkarken top kayıpları yapıyor.

3'Savunmanın arkasına atılan pasla Ali Sowe karşı karşıya kaldı. Sowe'nin vuruşunu Mert Günok, ayağıyla kurtardı.

2'Varesanovic, ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

1'Karşılaşmaya Rizespor'un vuruşuyla başlandı.

Rizespor - Beşiktaş ilk 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mosci, Taha, Mithat, Varesanovic, Amir, Olawoyin, Akintola, Ghezzal, Sowe

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Uduokhai, Zaynutdinov, Al-Musrati, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Immobile