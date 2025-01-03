Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği rekor bonservis ücreti ortaya çıktı çılgın para

Fenerbahçe Talisca'ya imza attırmaya hazırlanırken gidecek futbolcular da şekilleniyor. En-Nesyri için Al Nassr'ın 34 milyon euro teklif verdiği ancak sarı lacivertlilerin 40 milyon euro istediği öğrenildi.

Abone ol

Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de rekor bedelle bir ayrılık yaşanabilir.

Youssef En-Nesyri'nin satışına ilk etapta sıcak bakmayan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibinin ısrarı sonrası pazarlık masasına oturdu.

Al Nassr'ın tecrübeli forvet için 34 milyon euro ile masaya oturduğu bildirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu rakamı düşük bulan Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki yıldızı 40 milyon euro'dan aşağı bırakmayacağını iletti.

Al Nassr cephesi bu hafta İstanbul'a gelerek yeniden sarı-lacivertlilerle pazarlık masasına oturacak.

En-Nesyri'nin bu rakamlara Al Nassr'a transfer olması durumunda Türk futbol tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmiş olacak.

Sarı-lacivertli formayla 24 maça çıkan golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı yapmıştı.