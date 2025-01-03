BIST 10.076
DOLAR 35,37
EURO 36,43
ALTIN 3.011,51
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği rekor bonservis ücreti ortaya çıktı çılgın para

Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği rekor bonservis ücreti ortaya çıktı çılgın para

Fenerbahçe Talisca'ya imza attırmaya hazırlanırken gidecek futbolcular da şekilleniyor. En-Nesyri için Al Nassr'ın 34 milyon euro teklif verdiği ancak sarı lacivertlilerin 40 milyon euro istediği öğrenildi.

Abone ol

Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de rekor bedelle bir ayrılık yaşanabilir.

Youssef En-Nesyri'nin satışına ilk etapta sıcak bakmayan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibinin ısrarı sonrası pazarlık masasına oturdu.

Al Nassr'ın tecrübeli forvet için 34 milyon euro ile masaya oturduğu bildirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu rakamı düşük bulan Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki yıldızı 40 milyon euro'dan aşağı bırakmayacağını iletti.

Al Nassr cephesi bu hafta İstanbul'a gelerek yeniden sarı-lacivertlilerle pazarlık masasına oturacak.

En-Nesyri'nin bu rakamlara Al Nassr'a transfer olması durumunda Türk futbol tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmiş olacak.

Sarı-lacivertli formayla 24 maça çıkan golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
Saadet Partisi lideri, TÜİK önünde enflasyon rakamlarını protesto etti
Saadet Partisi lideri, TÜİK önünde enflasyon rakamlarını protesto etti
Şam'ın en işlek mahallelerinden biriydi moloz yığını hali görüntülendi
Şam'ın en işlek mahallelerinden biriydi moloz yığını hali görüntülendi
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Elon Musk'a övgüler yağdırdı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Elon Musk'a övgüler yağdırdı
Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! 262 milyon dolar
Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! 262 milyon dolar
Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek’ten kötü haber
Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek’ten kötü haber
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Döviz, altın...
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Döviz, altın...
Orduspor otobüsü neden Suriye'de? Kulüpten açıklama geldi
Orduspor otobüsü neden Suriye'de? Kulüpten açıklama geldi
Diyarbakır Tavşantepe imamı hakkında flaş karar!
Diyarbakır Tavşantepe imamı hakkında flaş karar!
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bilal Erdoğan'ın Gazze çığlığı Sözcü TV'de nasıl manşet oldu Hadi Özışık'ın Kürtçe detayı
Bilal Erdoğan'ın Gazze çığlığı Sözcü TV'de nasıl manşet oldu Hadi Özışık'ın Kürtçe detayı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı
HAK-İŞ Başkanı Arslan: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı