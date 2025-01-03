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Bilal Erdoğan'ın Gazze çığlığı Sözcü TV'de nasıl manşet oldu Hadi Özışık'ın Kürtçe detayı

Gazeteci Hadi Özışık, Galata Köprüsü'nde yüzbinlerin buluştuğu Filistin eylemiyle ilgili Fatih Portakal'ın memnuniyetsizliğini değerlendirdi.

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Filistin'e destek İsrail zulmüne lanet için yüzbinlerce insan, 2025'in ilk gününde Galata Köprüsü'nde buluştu. Burada konuşma yapan Bilal Erdoğan, "Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Şam Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörün tasallutundan kurtulduysa, inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da Filistin'de de doğacaktır." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi. Ayrıca yüz binler Gazze için toplandı! Bilal Erdoğan'dan Mescid'i Aksa sözleri Fatih Portakal’ı memnun etmedi. Hadi Özışık Kürtçe izah etti...

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve gazeteci Hadi Özışık, tüm detayları YouTube kanalında değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programını izlemek için tıklayın...

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