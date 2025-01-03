Işıkhan: 1 milyonu aşkın vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 44 bin 618'i engelli olmak üzere 2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini belirtti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

Işıkhan sosyal medya hesabından istihdama ilişkin verilerin yer aldığı videoyu şu ifadelerle paylaştı:

"İstihdama sağladığımız güçlü destekle iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanındayız. 2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik."