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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan hükümete çağrı

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan hükümete çağrı

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin zam oranı netleşirken, memurlar refah payı talebinde bulundu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Maaşların baskılanarak enflasyonla mücadele edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Alım gücü düşerken gelir vergisi yükünün artması kabul edilemez. Gelir vergisi oranı yüzde 15'e sabitlenmeli" ifadelerini kullandı.

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2025 yılı Ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yönelik zam oranları​ Aralık ayı TÜFE verisiyle birlikte netleşti. Milyonlarca kişi, altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla toplamda yüzde 11,75 oranında bir artışı garanti altına aldı.

Bu artışla birlikte:

En düşük memur emekli maaşı 19.617 TL’ye yükseldi.
En düşük memur maaşı 39.205 TL’den 43.733 TL’ye çıktı.
Bekâr memur maaşı 36.236 TL’den 40.421 TL’ye ulaştı.
Ortalama memur maaşları ise 50 bin TL’yi aştı.

MEMUR-SEN’DEN REFAH PAYI TALEBİ

Açıklanan zam oranı, memur sendikaları tarafından yetersiz bulundu. Memur-Sen​ Başkanı Ali Yalçın​, bu artışa ilk tepkiyi vererek, maaşların enflasyon karşısında eridiğini ve artan yaşam maliyetleri karşısında çalışanların alım gücünün zayıfladığını vurguladı. Yalçın, daha önceki görüşmelerde önerdikleri zam teklifinin, yüzde 15 maaş artışı ve üzerine yüzde 10’luk bir refah payı olduğunu hatırlatarak, şu sözleri dile getirdi:

"Gelirin artmadığı, ancak alım gücünün her geçen gün düştüğü bir dönemde yaşıyoruz. Maaşlar, enflasyon karşısında baskılanırken kamu çalışanları geçim sıkıntısı ile mücadele ediyor. Bu süreçte adil bir çözüm üretilmesini bekliyoruz."

GELİR VERGİSİ ADALETİ ÇAĞRISI

Yalçın, maaş artışları kadar gelir vergisi sistemindeki adaletsizliğin de büyük bir sorun olduğunu belirtti. 2025 yılı için gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunarak şunları ifade etti:

"2025’te gelir vergisi birinci dilim matrahı 158 bin TL, ikinci dilim ise 330 bin TL olarak uygulanacak. Bu durumda Nisan-Mayıs aylarında maaşlar yüzde 20’lik dilime, Ekim-Kasım’da ise yüzde 27’lik dilime girecek ve ciddi bir erime yaşanacak. Gelir vergisi sisteminin adaletli hale getirilmesi gerekiyor. Özellikle kamu çalışanları için gelir vergisi oranı yüzde 15’e sabitlenmelidir."

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