Antalya'da Kur'an-ı Kerim'i çiğneyen hadsiz kişi gözaltına alındı

Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.
Tepki çeken görüntülerde T.S.U., Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayaklarıyla çiğniyordu.
Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.