BIST 10.019
DOLAR 35,36
EURO 36,43
ALTIN 3.017,84
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da Kur'an-ı Kerim'i çiğneyen hadsiz kişi gözaltına alındı

Antalya'da Kur'an-ı Kerim'i çiğneyen hadsiz kişi gözaltına alındı

Antalya'da sosyal medyada dini değerlere hakaret içeren paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi.

Tepki çeken görüntülerde T.S.U., Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayaklarıyla çiğniyordu.

Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli T.S.Ü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB'den özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenleme!
MEB'den özel öğretim kurumlarına ilişkin düzenleme!
Fenerbahçe taraftarını sahada üzdü yatırımcısını sevindirdi
Fenerbahçe taraftarını sahada üzdü yatırımcısını sevindirdi
SGK uzmanı Erdursun'dan emekli için seyyanen zam açıklaması
SGK uzmanı Erdursun'dan emekli için seyyanen zam açıklaması
SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları
SED ödemeleri 2025 zammı belli oldu! İşte çocuk yardım parası yeni tutarları
Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi
Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!
Bedelli askerlik 2025 ücreti belli oldu!
Rahim ağzı kanserine karşı çift kalkan: Tarama ve HPV aşısı
Rahim ağzı kanserine karşı çift kalkan: Tarama ve HPV aşısı
2025 ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, netleşti! İşte yeni oran
2025 ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, netleşti! İşte yeni oran
Bankacılıkta yeni dönem: BDDK CEO'ların görev sürelerine sınır getiriyor
Bankacılıkta yeni dönem: BDDK CEO'ların görev sürelerine sınır getiriyor
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli zam oranı belli oldu
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! Milyonlarca memur ve emekli zam oranı belli oldu
ENAG aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı