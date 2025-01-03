2025 ocak ayı kira zammı ne kadar oldu, netleşti! İşte yeni oran

Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti ve ocak ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi.

Abone ol

Kira kontrat süresi dolan ve yenileyecek olan vatandaşlar güncel on iki aylık TÜFE rakamları üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ocak ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ocak ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, güncel TÜFE oranlarına göre belirlenecek. Peki, Ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?



12 AYLIK TÜFE ORANI ÜZERİNDEN ZAM YAPILACAK

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona ermişti. Ocak ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine ocak ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.



OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ocak ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulayacak.

Buna göre; Ocak ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 58,51 olmasının ardından yüzde 58,51 olarak uygulanacak.



OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 58,51

Kira Artış Tutarı: 13 bin 457 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 36 bin 457TL



YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 5 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 28 bin 750 TL