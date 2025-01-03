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Bomba iddia! İyi Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye mi katılıyor?

Bomba iddia! İyi Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti'ye mi katılıyor?

İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor.

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İyi Parti’de son dönemlerde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti. Zorlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.

Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum."

Kürşad Zorlu’nun istifasıyla birlikte 2023 seçimlerinde 44 milletvekiliyle parlamentoya giren İyi Parti’nin sandalye sayısı 29’a düştü. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Meclis’teki bağımsız milletvekili sayısı ise 13’e yükseldi. Kulislerde Zorlu’nun AK Parti’ye katılacağı belirtiliyor.

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