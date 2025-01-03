DEM Parti'nin 3 talebi! Bahçeli'ye ve Kurtulmuş'a iletildi... Af mı geliyor?

Türkiye dün Meclis'teki tarihi görüntüleri takip etti. 28 Aralık'ta İmralı’ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Parti heyeti TBMM'de ‘bilgilendirme’ turuna çıktı.

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Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli DEM Parti heyetini kapıda karşılarken, görüşme sonrası yine kapıda uğurladı. Kritik görüşmeler sonunda DEM Parti heyetinin 3 talebi de ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni süreçte, kritik bir viraj daha aşıldı. 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti'li Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile birlikte TBMM'de ‘bilgilendirme’ turuna çıktı.

Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşılarken, görüşme sonrası yine kapıda uğurladı. Kritik görüşmeler sonunda DEM Parti heyetinin 3 talebi de ortaya çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin medya kuruluşu Rudaw, DEM Parti-MHP görüşmesiyle ilgili önemli iddiaları dile getirdi.

GENEL AF TALEBİ

Buna göre; DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, genel af konusunda Meclis’te düzenleme yapılmasını talep etti.

KAYYUM İÇİN MAHKEME KARARI OLSUN

Önder ve Buldan, MHP’nin kayyum atamalarının İçişleri Bakanlığı kararlarına değil kesinleşmiş yargı kararlarına bağlanmasını istedi.

TERÖR YASASI DEĞİŞSİN

DEM Parti, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik yapılması talebini de Bahçeli’ye iletti.