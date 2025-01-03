BIST 9.961
DOLAR 35,39
EURO 36,40
ALTIN 3.024,75
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İnter finale çıktı

Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği İnter finale çıktı

İtalya Süper Kupası yarı finalinde Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

Abone ol

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken Denzel Dumfries'in 49 ve 61. dakikalardaki golleriyle Inter, maçı 2-0 kazandı ve finale çıktı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı futbolcusu Nicolo Zaniolo takımlarında ilk 11’de sahaya çıktı.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise Juventus ile Milan yarın Riyad'da karşı karşıya gelecek.

İtalya Süper Kupa Finali ise 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Inter, Atalanta, Juventus ve Milan'ın mücadele ettiği İtalya Süper Kupa organizasyonu Suudi Arabistan'da düzenleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü
Bursa'da otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan genç kadın öldü
Katar Havayolları, Şam uçuşlarını 7 Ocak'ta yeniden başlatacak
Katar Havayolları, Şam uçuşlarını 7 Ocak'ta yeniden başlatacak
Bakanlar ve siyasi liderlerden Ferdi Tayfur için taziye mesajı
Bakanlar ve siyasi liderlerden Ferdi Tayfur için taziye mesajı
Avrupa Birliği, Macaristan'a ayrılan fonlardan 1 milyar euro kesti
Avrupa Birliği, Macaristan'a ayrılan fonlardan 1 milyar euro kesti
Ferdi Tayfur’un cenaze programı belli oldu!
Ferdi Tayfur’un cenaze programı belli oldu!
Trump'ın otelinin önünde patlayan Tesla aracın sürücüsünün kimliği belirlendi
Trump'ın otelinin önünde patlayan Tesla aracın sürücüsünün kimliği belirlendi
Suudi Arabistan teknik direktörü Halil Umut Meler’in üstüne yürüdü
Suudi Arabistan teknik direktörü Halil Umut Meler’in üstüne yürüdü
FBI: New Orleans saldırısı ile Trump otelinin önündeki patlamanın "kesin bir bağlantısı yok"
FBI: New Orleans saldırısı ile Trump otelinin önündeki patlamanın "kesin bir bağlantısı yok"
İletişim Başkanı Altun'dan Regaip Kandili mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan Regaip Kandili mesajı
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: Emmioğlu şimdi yetim kaldı
Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: Emmioğlu şimdi yetim kaldı
Anne karnından umuda: Kalbi gelişmeyen bebek Medipol’de hayata tutundu
Anne karnından umuda: Kalbi gelişmeyen bebek Medipol’de hayata tutundu
Zelenskiy'den Suriye açıklaması: ABD ve Avrupa ile temasta olacağız!
Zelenskiy'den Suriye açıklaması: ABD ve Avrupa ile temasta olacağız!