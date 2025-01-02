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Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: Emmioğlu şimdi yetim kaldı

Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: Emmioğlu şimdi yetim kaldı

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Emmioğlu şimdi yetim kaldı" dedi.

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Arabesk müziğin öncü ve büyük isimlerinden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Taydur, 79 yaşında idi.

Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları yayınlanırken, Ferdi Tayfur'un vefatından en çok etkilenen isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu..

Ferdi Tayfur hayranlığıyla bilinen Bahçeli mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.

"KARDEŞİMDİ"

"O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı" diyen Bahçeli, üzüntüsünün tarif edemediğini belirtti.

"ÜZÜNTÜMÜ TARİF VE TELİF EDECEK KELİME BULAMIYORUM"

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah’ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur’u kaybettik.

O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

"EMMİOĞLU ŞİMDİ YETİM KALDI"

Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum.

Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.

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