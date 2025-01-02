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Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi, Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur aralık ayının ortasına Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine ambulans uçakla bu kente sevk edilmişti.

BEYİN DAMARINA STENT TAKILMIŞTI

79 yaşındaki sanatçının, rahatsızlanmadan 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapan doktoru Asuman Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldu. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için askeri uçakla getirildi" demişti.

TAYFUR, HASTA YATAĞINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tayfur da hasta yatağında yaptığı açıklamada, "Sayenizde iyiyim. Allah'ın sayesinde. Bu kadar meşakkat, bu kadar çektim. Yani her insanda olmaz. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Ben çok iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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