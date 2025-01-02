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Suriye'nin ilk kadın valisi belli oldu

Suriye'nin ilk kadın valisi belli oldu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetime kadınlar da dahil oluyor. Suriye Merkez Bankası başkanlığı görevine Meysa Sabrin'in getirilmesinin ardından Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda'ya Muhsina al-Mahithawi vali olarak atandı.

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Suriye'nin yeni yönetimi, güneydeki Süveyda vilayetine Dürzi cemaatine mensup olan Muhsina al-Mahithawi’yi vali olarak atadı.

Böylelikle memleketinde göreve başlayan al-Mahithawi, Suriye’nin de ilk kadın valisi olarak tarihe geçti ve geçiş hükümeti altında görev alan üçüncü kadın yetkili oldu.

Dürzi toplumundan olan al-Mahithawi, 1970’te Süveyda’nın Libene köyünde doğdu. Şam Üniversitesi mezunu ve daha önce de Suveyda’da büyük bir bankanın yönetiminde görev almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye Merkez Bankası başkanlığına Meysa Sabrin atandı. Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına ise Ayşe el-Dibs getirildi.

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