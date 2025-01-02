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Herve Renard, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Herve Renard, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Körfez Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman karşı karşıya geldi. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Umman sahadan 2-1 galibiyetle ayrılırken, Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, Hakem Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü.

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Körfez Kupası Yarı Final maçında Umman ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler yönetti.

Mücadelenin 34. dakikasında ev sahibi ekipten Munzer Al-Alawi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

74. dakikada Arshad Al Alawi'nin golüyle Umman 10 kişi olmasına rağmen 1-0 öne geçti. 85. dakikada Ali Al-Bursaidi'nin golüyle skor 2-0'a geldi.

87. dakikada Suudi Arabistan Mohammed Kano'nun golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Maçın sonlarına doğru Sudi Arabistan'da Abdulelah Mohamed Saeed kırmızı kart gördü ve iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Suudi Arabistan'ın favori olarak gösterildiği maçı kaybetmesi şok etkisi yaratırken Teknik Direktör Herve Renard'ın hedefinde Halil Umut Meler vardı.

Son düdüğün ardından soyunma odasına doğru yönelen Halil Umut Meler'in üzerine yürüyen Fransız teknik adam Meler'e bazı şeyler söyledi.

Renard maçtan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Meler'in üst düzey bir hakem olmadığını söyledi. (Fanatik)

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