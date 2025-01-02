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Sular durulmuyor! Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti!

Sular durulmuyor! Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti!

İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu partisinden istifa etti.Sosyal medyadan bir açıklama yapan Zorlu, "Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum. " ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Sözcüsü, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zorlu'nun istifasıyla partinin milletvekili sayısı 29'a düştü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Veda Vakti…

Aziz Milletimin yüksek dikkatine; Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır” düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm.

Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.

Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum.

Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum. Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

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