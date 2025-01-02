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PKK'dan aldığı talimatı itiraf eden sanığın cezası belli oldu

PKK'dan aldığı talimatı itiraf eden sanığın cezası belli oldu

Adana'da terör örgütü PKK'dan kendisine para karşılığında Türkiye'de orman yangını çıkarma talimatı verildiğini itiraf eden firari sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma", "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından toplam 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya firari sanık İ.K'nin avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü PKK içinde yer alan "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" grubunda faaliyet gösterdiğini, örgüt propagandası yaptığını, suç işlemeye tahrik edecek içeriklerde yazılar paylaştığını ifade etti.

Üzerine atılı suçları kabul ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan eden İ.K'nin, yargılama sırasında tutuklu kaldığı süre gözetilerek yurt dışı çıkış yasağı, adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verildiğini hatırlatan savcı, dosyaya giren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yazısından sanığın kaçak yollardan Yunanistan'a giderek burada yine terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Sanığın etkin pişmanlık göstermediğini ve örgüt ile bağını koparmadığını ifade eden savcı, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından cezalandırılması ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini ve müvekkilinin terör örgütü PKK üyesi olmadığını öne sürerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 6 yıl, "suç işlemeye alenen tahrik etme" suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapse çarptırdığı sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Dava: Adana'da terör örgütü PKK'dan kendisine para karşılığında Türkiye'de orman yangını çıkarma talimatı verildiğini itiraf eden İ.K. 8 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İ.K. iddianamedeki ifadesinde, örgütten para karşılığında Türkiye'de orman yangını çıkarma talimatı aldığını ve yangınları nasıl çıkarması gerektiğiyle ilgili kendisine detaylı bilgiler verildiğini anlatmıştı.

Sanık, yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanlarda bulunduktan sonra yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle 23 Aralık 2022'de tahliye edilmişti.

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