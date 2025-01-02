Emniyet İstihbarat Dairesi'nin eski başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

Sabri Uzun kimdir?

Polislik kariyerine 1978 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde göreve başlayarak adım atan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, 2013 yılında emekliliğe ayrıldı.

Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla, FETÖ soruşturması kapsamında 26 Nisan 2019'da tutuklandı. Yargılandığı davanın ilk duruşması olan 8 Temmuz 2019'da tahliye edildi.

Rütbeleri söküldü, mahkemeden döndü

Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunarak, "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullandı. Uzun'un, paylaşımın ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022'de rütbeleri söküldü, silahı alındı.

Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan İçişleri Bakanlığı, Sabri Uzun'nun rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara giriş haklarını geri verdi.