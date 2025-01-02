Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri dudak uçuklattı! En çok kazanan isim şaşırttı

Survivor 2025 1 Ocak'ta başladı. Survivor yarışmacılarının haftalık maaşları da gündemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte iddialara göre yarışmacıların alacakları haftalık ücretler...

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Survivor 2025, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından oluşan zorlu bir mücadeleye sahne olmaya başladı.

Ünlüler takımında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı ve Yağmur Banda yer alırken, Gönüllüler takımında ise Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı mücadele edecek.

Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanmasının ardından yarışmacıların haftalık ve aylık kazançları gündeme geldi.

Yarışmacıların maaşları, Survivor'ın popülerliğine ve önceki sezonlarda gösterdikleri performansa göre değişkenlik gösteriyor.

Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor?

Survivor 2025 yarışmacıların haftalık kazançları Onedio'da yer alan habere göre şöyle:

Survivor All Star:

İsmail Balaban 120 bin TL

Serenay Aktaş 110 bin TL

Barış Murat Yağcı 100 bin TL

Sema Aydemir 110 bin TL

Zeynep Alkan 85 bin TL

Batuhan Karacakaya 105 bin TL

Yağmur Banda 95 bin TL

Ayşe Yüksel 90 bin TL

Adem Kılıçcı 125 bin TL

Gönüllüler Takımı:

Batuhan Gökgöz 80 bin TL

Tuğba Yeni 75 bin TL

Adilhan Numan 70 bin TL

Dilşah Kurt 75 bin TL

Kübra Avcı 70 bin TL

Göksu Küçükali 75 bin TL

Kaan Kazgan 80 bin TL