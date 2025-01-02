Survivor 2025'te yarışmacıların haftalık ücretleri dudak uçuklattı! En çok kazanan isim şaşırttı
Survivor 2025 1 Ocak'ta başladı. Survivor yarışmacılarının haftalık maaşları da gündemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte iddialara göre yarışmacıların alacakları haftalık ücretler...Abone ol
Survivor 2025, Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından oluşan zorlu bir mücadeleye sahne olmaya başladı.
Ünlüler takımında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı ve Yağmur Banda yer alırken, Gönüllüler takımında ise Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan ve Kübra Avcı mücadele edecek.
Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanmasının ardından yarışmacıların haftalık ve aylık kazançları gündeme geldi.
Yarışmacıların maaşları, Survivor'ın popülerliğine ve önceki sezonlarda gösterdikleri performansa göre değişkenlik gösteriyor.
Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor?
Survivor 2025 yarışmacıların haftalık kazançları Onedio'da yer alan habere göre şöyle:
Survivor All Star:
İsmail Balaban 120 bin TL
Serenay Aktaş 110 bin TL
Barış Murat Yağcı 100 bin TL
Sema Aydemir 110 bin TL
Zeynep Alkan 85 bin TL
Batuhan Karacakaya 105 bin TL
Yağmur Banda 95 bin TL
Ayşe Yüksel 90 bin TL
Adem Kılıçcı 125 bin TL
Gönüllüler Takımı:
Batuhan Gökgöz 80 bin TL
Tuğba Yeni 75 bin TL
Adilhan Numan 70 bin TL
Dilşah Kurt 75 bin TL
Kübra Avcı 70 bin TL
Göksu Küçükali 75 bin TL
Kaan Kazgan 80 bin TL