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Göçmen kaçakçılarına 'Kalkan-37' operasyonu! 42 şüpheli gözaltında

Göçmen kaçakçılarına 'Kalkan-37' operasyonu! 42 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki "Kalkan-37" operasyonlarında 14'ü yabancı uyruklu 42 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlediğimiz 'Kalkan-37' operasyonlarında 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi."

Yerlikaya, operasyonları koordine eden ve gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebriklerini iletti.

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