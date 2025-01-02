BIST 9.831
DOLAR 35,37
EURO 36,74
ALTIN 2.995,80
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan, 6 İranlıyı idam etti

Suudi Arabistan, 6 İranlıyı idam etti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ülkeye uyuşturucu sokmaya çalıştıkları gerekçesiyle 6 İranlının idam edildiğini duyurdu.

Abone ol

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Casım Muhammed Şabani, Abdurrıza Yunus Tenkasiri, Halil Şehid Samri, Muhammed Cevat Abdulcelil, Mehdi Kenan Ganımi ve Hür Muhammed Şabani adlı İran vatandaşları ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışmışlardır.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu zanlıların gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulundukları ve idama çarptırıldıkları belirtildi.

Suudi Arabistan Krallığı tarafından söz konusu mahkeme kararının uygulanması talimatı verildiğine dikkat çekilen açıklamada, suçlu bulunan İran vatandaşlarının idam edildiği vurgulandı.

İran’dan idamlara tepki

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud El-Anazi'yi çağırarak, kendisine bu infazlara karşı "güçlü ifadeler içeren bir protesto notası" verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı
Muğla'da iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı
Portekizli yıldız Fenerbahçe yolunda Mourinho ikna etti
Portekizli yıldız Fenerbahçe yolunda Mourinho ikna etti
Zimbabve'de idam cezası kaldırıldı
Zimbabve'de idam cezası kaldırıldı
Yeni yılda yeni kabine yolda koltuğu sağlam 5 isim
Yeni yılda yeni kabine yolda koltuğu sağlam 5 isim
Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti
Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti
Adana'da domuz avına gitti hayatını kaybetti
Adana'da domuz avına gitti hayatını kaybetti
İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu
İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu
ABD'nin New Orleans şehrindeki araçlı saldırıda ölenlerin sayısı arttı
ABD'nin New Orleans şehrindeki araçlı saldırıda ölenlerin sayısı arttı
Trump'ın otelinin önünde araç patladı! Elon Musk'tan flaş açıklama
Trump'ın otelinin önünde araç patladı! Elon Musk'tan flaş açıklama
Muğla'nın Datça ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem
Görevden alınan Gallant milletvekilliğinden istifa etti!
Görevden alınan Gallant milletvekilliğinden istifa etti!