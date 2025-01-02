BIST 9.831
DOLAR 35,37
EURO 36,74
ALTIN 2.995,80
HABER /  POLİTİKA

Yeni yılda yeni kabine yolda koltuğu sağlam 5 isim

Yeni yılda yeni kabine yolda koltuğu sağlam 5 isim

AK Parti’de yerel seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmaları konuşulmaya devam ediyor. AK Parti kulislerinde, kabinede en az 5-6 bakanın değişeceği tahmini yapılıyor.

Abone ol

AK Parti’de yerel seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmaları, kongre süreci ile nihayete erecek.

Büyük kongreden sonra kabine revizyonu

İl kongrelerinin Şubat’ın ilk haftasında bitirilmesi, son haftada da büyük kongrenin yapılması planlanan AK Parti’de, parti yönetiminde büyük değişiklik olacağı, kabinedeki revizyonun da aynı tarihlerde yapılabileceği ifade ediliyor.

Yeni sağlam 5 isim

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, ‘yeri sağlam’ isimler arasında olduğu belirtiliyor.  

AK Parti kaynakları, “Bu isimler dışında kalanlardan kim değişirse değişsin, sürpriz olmaz” görüşünü dile getiriyor. Ayrıca kabineden bazı isimlerin genel merkezde değerlendirilebileceği, yine eski belediye başkanlarından parti yönetimine kaydırmalar olabileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

Grup başkanvekillerinde değişim

AK Parti’deki değişim sadece parti yönetimi ve kabine ile sınırlı olmayacak. Kamuoyundan gelen tepkiler dikkate alınarak, haziran ayına gelindiğinde, Meclis grup yönetiminde de değişim gerçekleştirilecek. Bir grup başkanı ile beş grup başkan vekilliği için AK Parti’de yeniden seçim yapılacak. Bu doğrultuda, bazı grup başkan vekillerinin değişebileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son il başkanları toplantısında, son dönemlerde genel merkezin yanı sıra, meclis grubuna yönelik de milletten serzenişler geldiğini ifade ederek, grup yönetiminde de değişime gidileceğinin mesajını vermişti.

Kurtulmuş ile yeniden

Haziran ayında Meclis Başkanlığı için de yeni seçim yapılacak. TBMM başkanlığı için bir yasama döneminde iki defa başkanlık seçimi yapılıyor. Meclis başkanı seçimi ilk dönem için iki yıllığına, sonraki dönem için ise üç yıllığına seçiliyor. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresi haziran ayında dolacak. AK Parti kulislerinde Kurtulmuş’un yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti
Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti
Adana'da domuz avına gitti hayatını kaybetti
Adana'da domuz avına gitti hayatını kaybetti
İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu
İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu
ABD'nin New Orleans şehrindeki araçlı saldırıda ölenlerin sayısı arttı
ABD'nin New Orleans şehrindeki araçlı saldırıda ölenlerin sayısı arttı
Trump'ın otelinin önünde araç patladı! Elon Musk'tan flaş açıklama
Trump'ın otelinin önünde araç patladı! Elon Musk'tan flaş açıklama
Muğla'nın Datça ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem
Görevden alınan Gallant milletvekilliğinden istifa etti!
Görevden alınan Gallant milletvekilliğinden istifa etti!
ABD'nin New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildi
Mourinho'dan Galatasaray ve puan farkı açıklaması
Mourinho'dan Galatasaray ve puan farkı açıklaması
ABD'deki araçlı saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu!
ABD'deki araçlı saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu!
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile imzalayacağı sözleşmenin detayları...
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile imzalayacağı sözleşmenin detayları...
İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl paylaşımı
İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl paylaşımı