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Trump'ın otelinin önünde araç patladı! Elon Musk'tan flaş açıklama

Trump'ın otelinin önünde araç patladı! Elon Musk'tan flaş açıklama

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde Tesla'nın "Cybertruck" modelindeki elektrikli araç patladı.

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ABD'de Louisiana Eyalet'inde bulunan New Orelans'ta gerçekleştirilen terör saldırısının yankıları sürerken çok konuşulacak bir olay daha yaşandı.

Nevada eyaletine bağlı Las Vegas polisi, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'a ait "Trump International" adlı otelin önünde Cybertruck marka bir araç adeta bomba gibi patladı.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

TESLA MARKA CYBERTRUCK PATLATILDI

Otelin önünde dururken bir anda patlayan aracın, Trump'ın en büyük destekçilerinden olan ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla markasının "Cybertruck" adındaki elektrikli otomobil olduğu görüldü.

ELON MUSK'TAN İLK AÇIKLAMA: DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK

Elon Musk, Cybertruck modelindeki elektrikli aracın patlaması sonrası sahibi olduğu X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Böyle bir şeyin ilk defa gördüklerini söyleyen Musk, "Tesla'nın üst düzey ekibi şu anda bu konuyu araştırıyor. Herhangi bir şey öğrendiğimizde daha fazla bilgi paylaşacağız. Daha önce böyle bir şey görmemiştik." dedi.

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