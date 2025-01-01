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İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı

İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı

İngiltere'de islam ve göçmen karşıtı söylemleri ile bilinen Britain First Partisi'nin lideri Paul Golding, küstahça bir paylaşıma imza attı. Golding, üzerinde Yunanistan bayrağının yer aldığı ve çevresinde de askerlerin bulunduğu Ayasofya görseli paylaştı.

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İngiltere'de aşırı sağcı Britain First Partisi'nin Genel Başkanı Paul Golding, sosyal medya hesabından küstahça bir paylaşımda bulundu.

AYASOFYA ÜZERİNDE YUNAN BAYRAĞI

Golding, üzerinde Yunanistan bayrağının yer aldığı ve çevresinde de askerlerin bulunduğu Ayasofya görseli paylaştı. İngiliz lider, paylaşımına, "Yakında" notunu da düştü.

TEPKİLERİ ÇEKTİ

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşım, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

İSLAM VE GÖÇMEN KARŞITI SÖYLEMLERİ İLE BİLİNİYOR

Britain First Partisi, özellikle son yıllarda islam ve göçmen karşıtı söylemleri ile radikal tavırlarıyla tanınan bir siyasi grup olarak biliniyor.

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