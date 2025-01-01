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Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücretinin 1.8 milyon euro'ya çıkması bekleniyor

Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücretinin 1.8 milyon euro'ya çıkması bekleniyor

Süper Lig'de devre arasında yapacağı hamleler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.

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Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da gündem transfer.

Sarı-kırmızılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan iç transferde de iki futbolcuyla yeni sözleşme imzalanması planlanıyor.

Yunus Akgün ve Barış Alper'e yeni sözleşme

Metehan Baltacı'nın sözleşmesini yenileyen Galatasaray Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın maaşlarında da iyileştirme yapmak istiyor. HT Spor'da yer alan haberde her iki futbolcuyla da yeni sözleşme imzalanmasının istendiği belirtildi.

1.8 milyon Euro alacak

Haberde, Barış Alper Yılmaz'ın yıllık ücretinin 1.8 milyon euro'ya, Yunus Akgün'ün maaşının ise 1.4 milyon euro'ya denk gelen 50 milyon lira seviyesine çekilmesinin planlandığı kaydedildi. Yunus Akgün şu anda yıllık 16 milyon TL kazanıyor.

Galatasaray formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Barış Alper Yılmaz 9 gol ve 1 asist kaydetti. Yunus Akgün ise görev yaptığı 23 karşılaşmada 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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