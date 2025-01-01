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Gazze Üniversitesi akademik gönüllüler arıyor

Gazze Üniversitesi akademik gönüllüler arıyor

Gazze Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı için çevrimiçi dersler vermek üzere, Filistin içinden ve dışından gönüllü akademisyenler aradığını duyurdu. Üniversite, bu çağrısıyla hem eğitim alanında yeni fırsatlar yaratmayı hem de bölgedeki gençlerin yüksek öğrenime erişimini artırmayı hedefliyor.

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Gazze’de yaşanan zorlu koşullar nedeniyle eğitim faaliyetleri büyük ölçüde dijital platformlara taşındı. Gazze Üniversitesi, bu süreçte çevrimiçi eğitimin gücünü en iyi şekilde kullanarak öğrencilere kaliteli bir eğitim sunmayı amaçlıyor. Üniversitenin çağrısına göre, gönüllü olarak ders verecek akademisyenler, Gazze'deki öğrencilerin gelişimine katkıda bulunma fırsatı elde edecek.

TÜM DİSİPLİNLERDE AKADEMİK DESTEK ARANIYOR

Üniversite, tüm disiplinlerden gönüllü başvurularını bekliyor. Uzmanlık alanları, üniversitenin web sitesinde detaylı bir şekilde listelendi. İlgili kişiler, 2 Ocak 2025 Perşembe gününe kadar başvurularını tamamlayabilir.

Gazze Üniversitesi yetkilileri, başvuruların ardından seçilen gönüllü akademisyenlere, üniversite tarafından sağlanacak çevrimiçi platformlarda eğitim verme fırsatı sunulacağını ve gerekli teknik desteğin sağlanacağını belirtti.

FİLİSTİN İÇİNDEN VE DIŞINDAN ÇAĞRI

Duyuru, yalnızca Filistin içindeki akademisyenlere değil, dünya çapında gönüllülük yapmayı isteyen profesörlere, araştırmacılara ve eğitimcilere de hitap ediyor. Gazze Üniversitesi Rektörü, bu girişimin Filistinli gençlerin dünyaya entegre olmasına ve küresel ölçekte bilgi alışverişine katkı sağlayacağını vurguladı.

AKADEMİSYENLERİN KATKILARI HAYATİ ÖNEMDE

Gazze’de eğitim, bölgedeki siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle yıllardır birçok engelle karşı karşıya. Ancak Gazze Üniversitesi, çevrimiçi eğitim modeliyle bu engelleri aşmayı hedefliyor. Üniversite yönetimi, “Eğitim, geleceği inşa etmenin en güçlü yoludur. Gazze’deki gençlerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için dünya çapındaki akademisyenlerin desteğine ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

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