Beşiktaş yıldız golcüyü Türkiye'ye geri getiriyor! Trabzonspor elinde tutamamıştı

Beşiktaş'ta Serdar Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturduğu olağanüstü genel kurul toplantısının ardından transferde hareketlilik başladı. İlk olarak takımdaki golcü sorununu çözmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, tanıdık bir ismi gündemine aldı. Serdar Adalı ve kurmaylarının geçen sezon Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansın ardından İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan Paul Onuachu için girişimlere başladığı iddia edildi.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Adalı, Nijeryalı forvet için ilk görüşmeyi kısa süre önce bu oyuncuya talip olan İzmir ekibi Göztepe'nin Başkanı Rasmus Ankersen ile bir araya gelerek yaptı.

Ankersen'den oyuncunun maliyetine ilişkin bilgi alan Adalı'nın Southampton'la da bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve güçlü yapısıyla dikkat çeken Onuachu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta, 17 kez gol sevinci yaşayarak Süper Lig ortalamasının çok üstünde bir performans sergilemişti.

Nijeryalı futbolcu forma şansı bulmakta güçlük çektiği Southampton'da ise bu sezon çıktığı 11 maçta 307 dakika şans bulabildi. Ancak takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.