BIST 9.831
DOLAR 35,15
EURO 36,55
ALTIN 2.966,83
HABER /  GÜNCEL

Beşiktaş yıldız golcüyü Türkiye'ye geri getiriyor! Trabzonspor elinde tutamamıştı

Beşiktaş yıldız golcüyü Türkiye'ye geri getiriyor! Trabzonspor elinde tutamamıştı

Beşiktaş'ta Serdar Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturduğu olağanüstü genel kurul toplantısının ardından transferde hareketlilik başladı. İlk olarak takımdaki golcü sorununu çözmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, tanıdık bir ismi gündemine aldı. Serdar Adalı ve kurmaylarının geçen sezon Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansın ardından İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan Paul Onuachu için girişimlere başladığı iddia edildi.

Abone ol

Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Adalı, Nijeryalı forvet için ilk görüşmeyi kısa süre önce bu oyuncuya talip olan İzmir ekibi Göztepe'nin Başkanı Rasmus Ankersen ile bir araya gelerek yaptı.

Ankersen'den oyuncunun maliyetine ilişkin bilgi alan Adalı'nın Southampton'la da bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve güçlü yapısıyla dikkat çeken Onuachu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta, 17 kez gol sevinci yaşayarak Süper Lig ortalamasının çok üstünde bir performans sergilemişti.

Nijeryalı futbolcu forma şansı bulmakta güçlük çektiği Southampton'da ise bu sezon çıktığı 11 maçta 307 dakika şans bulabildi. Ancak takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine üyelerinden İstanbul'daki Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım
Kabine üyelerinden İstanbul'daki Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım
Patent başvuru ücretleri 2025 tarifesi belli oldu
Patent başvuru ücretleri 2025 tarifesi belli oldu
Türkiye yollarındaki Togg sayısı açıklandı
Türkiye yollarındaki Togg sayısı açıklandı
Bakan Alparslan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
Bakan Alparslan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
Galatasaray 17 yaşındaki milli yıldızın peşinde
Galatasaray 17 yaşındaki milli yıldızın peşinde
Altın devinin CEO'su ve 'ünlü kebapçı' tutuklandı
Altın devinin CEO'su ve 'ünlü kebapçı' tutuklandı
Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi
AFP'den 'Ahmed Şara SDG ile görüştü' iddiası
AFP'den 'Ahmed Şara SDG ile görüştü' iddiası
ABD'de facia! Bir araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de facia! Bir araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Gizli belgeler sızdırıldı! Putin'in iki ülkeye karşı savaş planı yaptığı ortaya çıktı
Gizli belgeler sızdırıldı! Putin'in iki ülkeye karşı savaş planı yaptığı ortaya çıktı
İzmir'de büyük ikramiye isabet eden bilet gezici bayiden alınmış
İzmir'de büyük ikramiye isabet eden bilet gezici bayiden alınmış
Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu
Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu