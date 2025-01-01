BIST 9.831
DOLAR 35,15
EURO 36,55
ALTIN 2.966,83
HABER /  DÜNYA

Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 45 bin 553'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 553'e yükseldi.

Abone ol

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 453 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 12 artarak, 45 bin 553'e, yaralı sayısının da 108 bin 379'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
AFP'den 'Ahmed Şara SDG ile görüştü' iddiası
AFP'den 'Ahmed Şara SDG ile görüştü' iddiası
ABD'de facia! Bir araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
ABD'de facia! Bir araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Gizli belgeler sızdırıldı! Putin'in iki ülkeye karşı savaş planı yaptığı ortaya çıktı
Gizli belgeler sızdırıldı! Putin'in iki ülkeye karşı savaş planı yaptığı ortaya çıktı
İzmir'de büyük ikramiye isabet eden bilet gezici bayiden alınmış
İzmir'de büyük ikramiye isabet eden bilet gezici bayiden alınmış
Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu
Bulgaristan ve Romanya AB'nin vizesiz seyahat bölgesine fiilen dahil oldu
Hadise'nin O Ses Türkiye'de Narin için söylediği şarkı tepki topladı
Hadise'nin O Ses Türkiye'de Narin için söylediği şarkı tepki topladı
Sergen Yalçın Beşiktaş'a imza atacak mı? Başkan Serdar Adalı konuştu
Sergen Yalçın Beşiktaş'a imza atacak mı? Başkan Serdar Adalı konuştu
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı!
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 3 kişi tutuklandı!
Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
Beyazıt Öztürk açıkladı: Beyaz Show ekranlara geri dönüyor
Beyazıt Öztürk açıkladı: Beyaz Show ekranlara geri dönüyor
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Denizli'de eğitim uçağı ani iniş yaptı: 1 kişi yaralandı
Denizli'de eğitim uçağı ani iniş yaptı: 1 kişi yaralandı