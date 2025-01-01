Hadise'nin O Ses Türkiye'de Narin için söylediği şarkı tepki topladı

Şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da katledilen küçük Narin için 'Sıfır Tolerans'ı söyledi. Hadise'nin aşk şarkısı olarak bilinen parçayı Narin'e ithaf etmesine sosyal medyada tepki yağdı.

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O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimler ekranlara geldi... Yarışmanın vazgeçilmez jüri üyelerinden biri olan şarkıcı Hadise sahneye çıkıp Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için şarkı söyledi.

Şarkıya başlamadan önce konuşan Hadise, "Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda Narin’lerimizi kaybetmeyiz. Bu yüzden “Sıfır Tolerans” diyelim mi hep birlikte." dedi.

Hareketli şarkının daha yavaş bir yorumunu söyleyen Hadise, stüdyoda büyük alkış aldı.

Hadise'nin Narin için 'Sıfır Tolerans' adlı aşk şarkısını seçmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimi vatandaşlar şarkı seçimini yanlış bulurken kimileri ise şarkıdan çok etkilendiğini belirtti.

'Sıfır Tolerans' şarkısının sözleri şöyle:

Her şey burada bitti

Toparlan gidiyorsun

Zamana bırakmadım

Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler

Kalbe ağır darbeler

İlahi sevgilim

Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki

Bu ne yaman çelişki

Ki senden sakınmadım

Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken

Şimdi acı tecrüben oldum

Ben de yanıldım

Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha

Kısasa kısas aşk alır verdiğini

Acısı kalır son sözü söyleyenin