Hadise'nin O Ses Türkiye'de Narin için söylediği şarkı tepki topladı

Şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da katledilen küçük Narin için 'Sıfır Tolerans'ı söyledi. Hadise'nin aşk şarkısı olarak bilinen parçayı Narin'e ithaf etmesine sosyal medyada tepki yağdı.Abone ol
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimler ekranlara geldi... Yarışmanın vazgeçilmez jüri üyelerinden biri olan şarkıcı Hadise sahneye çıkıp Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran için şarkı söyledi.
Şarkıya başlamadan önce konuşan Hadise, "Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda Narin’lerimizi kaybetmeyiz. Bu yüzden “Sıfır Tolerans” diyelim mi hep birlikte." dedi.
Hareketli şarkının daha yavaş bir yorumunu söyleyen Hadise, stüdyoda büyük alkış aldı.
Hadise'nin Narin için 'Sıfır Tolerans' adlı aşk şarkısını seçmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimi vatandaşlar şarkı seçimini yanlış bulurken kimileri ise şarkıdan çok etkilendiğini belirtti.
'Sıfır Tolerans' şarkısının sözleri şöyle:
Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin