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Sergen Yalçın Beşiktaş'a imza atacak mı? Başkan Serdar Adalı konuştu

Sergen Yalçın Beşiktaş'a imza atacak mı? Başkan Serdar Adalı konuştu

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Sergen Yalçın'ın son durumu hakkında konuştu. Yalçın'la görüşme yapacaklarını ifade eden Adalı, "Sergen Yalçın, yurt dışında, tatile gitmiş. Döndüğünde konuşacağız. Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör konusuna açıklık getirdi. Adalı, "Çözmemiz gereken ilk sorun kurumlaşmaya futboldan başlamak. Sergen hoca, yurt dışında, tatile gitmiş. Döndüğünde konuşacağız." dedi.

Milliyet'e konuşan Adalı, "Elbette camianın ve yönetimin ilk teknik direktör adayı odur. Şunu da söylemek isterim; Serdar hoca da bu kulübün evladı. Egosu yok. Ne zaman görev verilse, aşkla, şevkle yapıyor. Onun kariyer planlamasını da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekibi belli

Sabah'ta yer alan habere göre ise Yalçın'ın Beşiktaş'a imza atması halinde ekibinde antrenör Murat Şahin, kaleci antrenörü Levent Açıl, performans analizi sorumlusu Murat Kaytaz, atletik performans antrenörleri Prof. Dr. Niyazi Eniseler ve Dr. Emre Gürbüz yer alacak.

52 yaşındaki çalıştırıcının 3.5 yıllık kontrat talep ettiği öğrenildi.

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