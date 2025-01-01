BIST 9.831
DOLAR 35,15
EURO 36,55
ALTIN 2.966,83
HABER /  GÜNCEL

Ağrı buz kesti Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı

Ağrı buz kesti Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı.

Abone ol

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. İş yerleri ve araçların camlarının da buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandayla örttü.

Sisle kaplanan şehir ve buz kütleleri akan Murat Nehri dronla görüntülendi.

Vatandaşlardan Rıza Boğa, AA muhabirine, Ağrı'nın eski kışlarının daha soğuk olduğunu söyledi.

Son yıllarda eski kışların yaşanmadığını ifade eden Boğa, "Normalde hava çok soğuk ama eskisi kadar kar ve kuru soğuk yok. Hava sıfırın altında 15 derece ama sanki eksi 4 gibi görünüyor. Doğu'nun en soğuk yeri Ağrı. Murat Nehri yeniden buz tutmaya başladı." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
 Diyarbakır'da dehşet! Annesini öldürdü
 Diyarbakır'da dehşet! Annesini öldürdü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan üç aylar ve Regaip Kandili mesajı
Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı
Vergi uzmanı Ozan Bingöl emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı
Doğal gaz abonelik ücretlerine zam geldi
Doğal gaz abonelik ücretlerine zam geldi
Polis uygulamasını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı
Polis uygulamasını gören sürücü aracını bırakıp kaçtı
Yüz binler Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluştu Bilal Erdoğan'dan Mescid-i Aksa sözleri
Yüz binler Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde buluştu Bilal Erdoğan'dan Mescid-i Aksa sözleri
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Eyüpsultan'da feci kaza! karşı şeride geçip İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü
Eyüpsultan'da feci kaza! karşı şeride geçip İETT otobüsüne çarptı: 2 ölü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan numaralar tam listesi açıklandı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiye kazanan numaralar tam listesi açıklandı
Beyoğlu'nda yeni yılın ilk saatlerine kavgayla girdiler
Beyoğlu'nda yeni yılın ilk saatlerine kavgayla girdiler
Sarar ailesiyle ilgili iddiaları yazan Bülent Cankurt'a Sara Sarar'dan cevap
Sarar ailesiyle ilgili iddiaları yazan Bülent Cankurt'a Sara Sarar'dan cevap