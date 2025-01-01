Sarar ailesiyle ilgili iddiaları yazan Bülent Cankurt'a Sara Sarar'dan cevap

Sabahattin Sarar'ın kızı Sara Sarar, amcası Cemaleddin Sarar'ın eşi Zehra Sarar'dan ayırdığı iddiasını ortaya atan yazar Bülent Cankurt'a avukatı aracılığıyla cevap geldi.

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Hazır giyim ve ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Sarar Grup'ta aile içi kavga iddialarını yazan Sabah yazarı Bülent Cankurt'a aileden tepki gecikmedi.

Sabahattin Sarar'ın kızı Sara Sarar, avukatı aracılığıyla amcası Cemaleddin Sarar'ın eşi Zehra Sarar'ın kendine bakacak durumda olmayan eşine bakmadığı, hatta onu dövdüğü iddiasıyla mahkemeden 3 ay evden uzaklaştırma kararı çıkarttı iddialarını avukatı aracılığıyla yalanladı. İşte o açıklama:

"Uzaklaştırma kararı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınmıştır"

Son günlerde çeşitli medya organlarında yayımlanan, Sarar Ailesini ve özellikle müvekkilemiz Sara Sarar’ı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

Habere konu edilen uzaklaştırma kararı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alınmıştır. Bu karar, tamamen yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup halihazırda devam eden koruma tedbirleri de bulunmaktadır.

Kurucumuz ve Aile büyüğümüz Sayın Cemalettin Sarar’ın yaşadığı süreçlere ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmuş olup, Savcılık Makamınca gerekli soruşturma tüm hassasiyeti ile devam etmektedir.

Türk Yargısı üzerinde baskı kurmak maksadıyla ısmarlama haber yaptırılmak istenmesi asla kabul edilmeyecektir. Türk Yargısının deliller üzerinden değerlendirme yapacağına olan inancımız dünden daha güçlü şekilde devam etmektedir.

"Sarar’ın sağlığı ve güvenliğinin ısmarlama haber yaptıranların kişisel menfaatlerinden çok daha önemli olduğu açık"

Ailemiz ve ülkemiz için çok kıymetli bir değer olan amcam Sayın Cemalettin Sarar’ın sağlığı ve güvenliğinin ısmarlama haber yaptıranların kişisel menfaatlerinden çok daha önemli olduğu açık olup; Sayın Cemalettin Sarar’ın güvenliğini tehdit eden kişi ve kişilere karşı her türlü hukuki sürecin en etkin şekilde devam edeceğinin de bilinmesini isteriz.

Özellikle Sayın Bülent Cankurt üzerinden yapılan haberlerde savcılık ve mahkeme evraklarının servis edilmesi, hiçbir suretle habere konu diğer kişiler ile iletişime geçilmemesi, tek taraflı olarak yapılan değerlendirmelerin basın ahlakı ve gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmayacağını, devam etmekte olan yargı süreçlerine saygı duyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Müvekkillerimizin kişilik haklarına yapılan saldırılara karşı da her türlü yasal haklarımızın kullanılacağını belirtiriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sara SARAR Vekili

Av. Murat Gökhan ORÇUN