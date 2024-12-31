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Medyanın yeni soluğu Ekol TV'den çalışanlarına büyük jest

Medyanın yeni soluğu Ekol TV'den çalışanlarına büyük jest

Ekol TV, çalışan memnuniyetine verdiği önemle bu yıl toplam %50 zam yaparak sektörde örnek bir adım attı. Yenilikçi ve çalışan odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken kanal, zam oranlarını Ocak maaşlarına yansıtarak fark yarattı.

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Medyaya getirdiği yenilikçi bakış açısıyla dikkat çeken ve sektörde fark yaratan Ekol TV, çalışan memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Çalışanlarına %35 oranında zam yapan kanal, Eylül ayında yapılan %15'lik ara zamla birlikte bu yıl toplam %50 zam oranına ulaştı.

Ocak ayı maaşlarına yansıtılan bu artış, sadece sektörde bir ilki temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Ekol TV'nin çalışan odaklı yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Medyada fark yaratan Ekol TV, bu hamlesiyle örnek bir tavır sergiledi.

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