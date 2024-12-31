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Rize'de korku dolu anlar! Etkili yağış heyelana sebep oldu

Rize'de korku dolu anlar! Etkili yağış heyelana sebep oldu

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın neden olduğu heyelan sonucu Eriklimanı Mahallesi'ndeki yol ulaşıma kapatıldı. Yağış nedeniyle istinat duvarının çökmesiyle toprak kayması meydana gelirken, yüksek gerilim direği de devrildi. Olayın ardından ekipler, güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

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Rize'nin Derepazarı ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapatıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçeye bağlı Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda heyelan oluştu.

Yolun kenarındaki istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi. Yol kenarındaki yüksek gerilim direği de çökme nedeniyle aşağı kaydı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.

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