BIST 9.831
DOLAR 35,35
EURO 36,70
ALTIN 2.975,47
HABER /  EKONOMİ

Doğal gaza ocak ayında zam olacak mı?

Doğal gaza ocak ayında zam olacak mı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak ayı doğal gaz tarifelerini sabit tuttuğunu açıkladı. Konutlarda bin metreküp doğal gaz fiyatı 5 bin 631 lira, ekmek üretiminde 8 bin 549 lira, elektrik üretiminde ise 12 bin lira olarak belirlendi. Türkiye'nin doğal gaz fiyatlarının Avrupa'da en düşük seviyede olduğu vurgulandı.

Abone ol

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
BOTAŞ açıkladı! Ocak ayında doğal gaza zam var mı?
BOTAŞ açıkladı! Ocak ayında doğal gaza zam var mı?
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025’te bankacılık performansında iyileşme bekliyor
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2025’te bankacılık performansında iyileşme bekliyor
UNRWA: Gazze'de şu ana kadar 258 BM personeli öldü
UNRWA: Gazze'de şu ana kadar 258 BM personeli öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Özel'e yeni yıl tebriği
Doğal gazda ocak ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı
Doğal gazda ocak ayı tarifesinde değişiklik yapılmadı
Kayseri'de intihar ettiği sanılan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı: Katil bakın kimmiş!
Kayseri'de intihar ettiği sanılan kişinin öldürüldüğü anlaşıldı: Katil bakın kimmiş!
Ayakkabı boyacısının hayatı karardı! Banka hesabını kiralayanlara kötü haber...
Ayakkabı boyacısının hayatı karardı! Banka hesabını kiralayanlara kötü haber...
Özgür Özel, eski cumhurbaşkanları ve CHP genel başkanlarını aradı
Özgür Özel, eski cumhurbaşkanları ve CHP genel başkanlarını aradı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı
Lezita, 2025'te iç ve dış pazarda büyümeyi hedefliyor
Lezita, 2025'te iç ve dış pazarda büyümeyi hedefliyor
Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı
Emine Erdoğan'dan yeni yıl paylaşımı
ATM'den para çekmede yeni dönem! Yarın resmen başlıyor
ATM'den para çekmede yeni dönem! Yarın resmen başlıyor