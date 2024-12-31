BIST 9.894
DOLAR 35,36
EURO 36,85
ALTIN 2.968,56
HABER /  GÜNCEL

ATM'den para çekmede yeni dönem! Yarın resmen başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! Yarın resmen başlıyor

Türkiye'de son dönemde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle artan nakit talebi bankaları yeni önlemler almaya yönlendiriyor. 1 Ocak'tan itibaren ATM'lerde para çekme ve yatırma limitlerinde kapsamlı bir düzenleme yapılacak. Bu adım, yıl boyunca yaşanan enflasyon artışının ardından alınan yeni bir karar olarak bankaların müşteri hizmetlerini etkileyecek.

Abone ol

Türkiye​'deki uzun süreli yüksek enflasyon​, bankaların ATM hizmetlerinde önemli değişikliklere gitmelerine neden oldu. Artan nakit taleplerine karşı koymak ve banka veznelerinde oluşabilecek yoğunluğu engellemek amacıyla, bankalar ATM​'lerden yapılabilecek günlük para çekme limitlerini yükseltmişti.

ATM'LERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Özellikle özel bankalar, yılın başında günlük para çekme limitlerini 10 bin TL ile 15 bin TL arasında sabitlemiş, yaz aylarında ise QR kod ile yapılan işlemler için limit artırımı yapmıştı. Ancak bu önlemler beklenen etkiyi karşılamayınca, 2024 yılının sonlarına doğru yeni düzenlemeler yapılması kaçınılmaz hale geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bankacılık sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni banknot basımını durdurmuş olması nedeniyle, bankalar para çekme limitlerini yeniden gözden geçirecek. Bu değişiklik, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Birçok banka, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesini sınırlarken, ATM'lerde uygulanacak yeni limitler merak konusu oldu.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ YÜKSELİYOR

Bazı özel bankalar, günlük ücretsiz para çekme limitini 15 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarırken, bu uygulama diğer bankalar tarafından 10 bin TL olan limitin 15 bin TL'ye yükseltilmesi şeklinde devam edecek.

QR kod ile yapılan çekimlerdeki limit artışına rağmen, özellikle yaşlı vatandaşların bu sistemi kullanmadaki zorlukları, kartlı çekimlerdeki düzenlemelerin değiştirilmesini zorunlu kıldı. Bankalar, emekli müşterilerinin ATM'lerde yaşadığı zorlukları azaltmak amacıyla bu düzenlemeyi hayata geçirecek. Ancak ATM'lerdeki en büyük sorunlardan biri de kullanılan banknotların çeşitliliği ve bu çeşitliliğin işlemleri zorlaştırması. Yeni limit düzenlemelerinin, ATM kullanımındaki bazı sorunları hafifletmesi bekleniyor.

ATN
ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'de Murhef Ebu Kasra savunma bakanı olarak atandı
Suriye'de Murhef Ebu Kasra savunma bakanı olarak atandı
Yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı
Yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı
Hakan Fidan'dan Fransız kanalında dikkat çeken açıklamalar
Hakan Fidan'dan Fransız kanalında dikkat çeken açıklamalar
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Türkiye ve yakın çevresinde 2024 yılında 32 bin 500 deprem kaydedildi
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD açıkladı
Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı
Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı
Eski Bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski Bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Multinet Up, 2025'in günlük yemek ücretini belirledi
Multinet Up, 2025'in günlük yemek ücretini belirledi
Cafer Mahiroğlu'ndan Flash TV isyanı: Ya parayı iade edin ya da hisse devri yapın
Cafer Mahiroğlu'ndan Flash TV isyanı: Ya parayı iade edin ya da hisse devri yapın
Devlet Bahçeli'den İmralı-DEM görüşmesine ilişkin açıklama
Devlet Bahçeli'den İmralı-DEM görüşmesine ilişkin açıklama
NASA'dan yılbaşı uyarısı: Ev büyüklüğünde asteroit Dünya'ya geliyor
NASA'dan yılbaşı uyarısı: Ev büyüklüğünde asteroit Dünya'ya geliyor
Türkiye'nin toplam dış borcu belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
Türkiye'nin toplam dış borcu belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı