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Suriye'de Murhef Ebu Kasra savunma bakanı olarak atandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'de Murhef Ebu Kasra savunma bakanı olarak atandı

 Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı görevine Tümgeneral Murhef Ebu Kasra getirildi.

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Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Savunma Bakanlığına Ebu Kasra'nın görevlendirildiğini duyurdu.

Heyet Tahrir Şam'da da daha önce görevlerde bulunan Ebu Kasra'nın, 8 Aralık'ta Baas rejimini deviren askeri operasyonu planlayan en üst komutanlardan biri olduğu belirtiliyor.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, 29 Aralık'ta Ebu Kasra'nın rütbesini Tümgeneral'e yükseltmişti.

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