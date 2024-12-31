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Yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

Yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirlenen yazar Ahmet Nesin hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği belirlendi.

Savcılıkça Nesin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.

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