BIST 9.867
DOLAR 35,36
EURO 36,86
ALTIN 2.971,38
HABER /  GÜNCEL

NASA'dan yılbaşı uyarısı: Ev büyüklüğünde asteroit Dünya'ya geliyor

NASA'dan yılbaşı uyarısı: Ev büyüklüğünde asteroit Dünya'ya geliyor

NASA, yılbaşı gecesi Dünya'ya yaklaşık 2,5 milyon kilometre mesafeden geçecek olan ev büyüklüğündeki 2024 AV2 asteroidi için izleme çalışmalarını sürdürüyor. Tehlikeli sınıfta yer almayan bu göktaşının Dünya'ya herhangi bir zarar vermesi beklenmiyor.

Abone ol

ABD'nin uzay kurumu NASA​, yılbaşı gecesi Dünya​'ya yakın bir mesafeden geçmesi beklenen 2024 AV2 adlı asteroit​ için uyarıda bulundu. Ev büyüklüğündeki bu göktaşı, saatte 28 bin 227 kilometre hızla hareket ediyor ve Dünya'ya yaklaşık 2 milyon 580 bin kilometre mesafeden geçeceği öngörülüyor.

DÜNYA'YA YAKIN AMA TEHLİKELİ DEĞİL

16 metre genişliğindeki asteroit, bilim insanlarının değerlendirmelerine göre, Dünya'ya Yakın Cisimler (NEO) kategorisinde. Ancak 2024 AV2, çoğunlukla çapı 150 metreyi aşan ve Dünya'ya 7,5 milyon kilometreden daha yakından geçen cisimler için kullanılan "potansiyelolarak tehlikeli asteroit" sınıfında yer almıyor.

Bu ayın başlarında 2024 XN1 adı verilen, 70 santimetre çapındaki bir başka asteroit Rusya semalarına düşmüş ve atmosferde yanarak parlak bir ateş topu oluşturmuştu.

TEHLİKELİ OLMASA DA İZLENİYOR

Yakın olmasına rağmen NASA, 2024 AV2'nin Dünya için bir tehdit oluşturmadığını söylüyor. Bu büyüklükte bir asteroid Dünya'nın atmosferine girerse, sürtünme muhtemelen parçalanmasına neden olacak ve yüzeye çok az zarar verecek ya da hiç zarar vermeyecek. Bununla birlikte, bir asteroidin izindeki küçük değişiklikler bile gelecekte tehlike oluşturabileceğinden, sürekli izlenmesi gerekiyor.

Ajansa göre, NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS) 2024 AV2 gibi asteroitleri en son teknolojileri kullanarak izliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin toplam dış borcu belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
Türkiye'nin toplam dış borcu belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? 200 gram ekmek 12.50 oldu iddiası
İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? 200 gram ekmek 12.50 oldu iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Bakanlık ifşaya devam ediyor: 11 bal markası taklit ve tağşiş listesinde
Bakanlık ifşaya devam ediyor: 11 bal markası taklit ve tağşiş listesinde
Bakan Göktaş duyurdu: Kamuda 1830 engelli vatandaş istihdam edilecek
Bakan Göktaş duyurdu: Kamuda 1830 engelli vatandaş istihdam edilecek
Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin
Antalya'da 36 yaşındaki Pınar'ı eski kocası benzinle yaktı! Vahşet anı ve tartışma nedeni ortaya çıktı
Antalya'da 36 yaşındaki Pınar'ı eski kocası benzinle yaktı! Vahşet anı ve tartışma nedeni ortaya çıktı
Eski bakan ve Aydın Milletvekili Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan ve Aydın Milletvekili Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Bahattin Sofuoğlu Toprak Razgatlıoğlu'na rakip olacak
Bahattin Sofuoğlu Toprak Razgatlıoğlu'na rakip olacak
Bankalar hesap bakım ücreti alacak: Yıllık 790 TL'yi bulacak
Bankalar hesap bakım ücreti alacak: Yıllık 790 TL'yi bulacak
Yunus Akgün imzayı atıyor! 55 milyonluk kontrat
Yunus Akgün imzayı atıyor! 55 milyonluk kontrat
ABD'li yetkililer Suriye'de geçici hükümetle bir araya geldi
ABD'li yetkililer Suriye'de geçici hükümetle bir araya geldi