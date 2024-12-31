NASA'dan yılbaşı uyarısı: Ev büyüklüğünde asteroit Dünya'ya geliyor

NASA, yılbaşı gecesi Dünya'ya yaklaşık 2,5 milyon kilometre mesafeden geçecek olan ev büyüklüğündeki 2024 AV2 asteroidi için izleme çalışmalarını sürdürüyor. Tehlikeli sınıfta yer almayan bu göktaşının Dünya'ya herhangi bir zarar vermesi beklenmiyor.

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ABD'nin uzay kurumu NASA​, yılbaşı gecesi Dünya​'ya yakın bir mesafeden geçmesi beklenen 2024 AV2 adlı asteroit​ için uyarıda bulundu. Ev büyüklüğündeki bu göktaşı, saatte 28 bin 227 kilometre hızla hareket ediyor ve Dünya'ya yaklaşık 2 milyon 580 bin kilometre mesafeden geçeceği öngörülüyor.

DÜNYA'YA YAKIN AMA TEHLİKELİ DEĞİL

16 metre genişliğindeki asteroit, bilim insanlarının değerlendirmelerine göre, Dünya'ya Yakın Cisimler (NEO) kategorisinde. Ancak 2024 AV2, çoğunlukla çapı 150 metreyi aşan ve Dünya'ya 7,5 milyon kilometreden daha yakından geçen cisimler için kullanılan "potansiyelolarak tehlikeli asteroit" sınıfında yer almıyor.

Bu ayın başlarında 2024 XN1 adı verilen, 70 santimetre çapındaki bir başka asteroit Rusya semalarına düşmüş ve atmosferde yanarak parlak bir ateş topu oluşturmuştu.

TEHLİKELİ OLMASA DA İZLENİYOR

Yakın olmasına rağmen NASA, 2024 AV2'nin Dünya için bir tehdit oluşturmadığını söylüyor. Bu büyüklükte bir asteroid Dünya'nın atmosferine girerse, sürtünme muhtemelen parçalanmasına neden olacak ve yüzeye çok az zarar verecek ya da hiç zarar vermeyecek. Bununla birlikte, bir asteroidin izindeki küçük değişiklikler bile gelecekte tehlike oluşturabileceğinden, sürekli izlenmesi gerekiyor.

Ajansa göre, NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS) 2024 AV2 gibi asteroitleri en son teknolojileri kullanarak izliyor.