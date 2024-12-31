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Bakan Göktaş duyurdu: Kamuda 1830 engelli vatandaş istihdam edilecek

Bakan Göktaş duyurdu: Kamuda 1830 engelli vatandaş istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız." dedi.

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Bakan Göktaş, Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretinde, merkezde hizmet alan, aralarında özel gereksinimli bireylerin de bulunduğu mehteran takımı tarafından karşılanan Göktaş, merkezdeki atölyeleri gezdi, buradaki engellilerle sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı.

Engelli bireyler de Bakan Göktaş'a atölyede keçeden yaptıkları el emeği broşu hediye etti. Göktaş, kendisine hediye edilen broşu yakasına taktı.

Ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, yılın son gününde merkezde hizmet alan engelli bireylerle bir araya gelerek yeni yıl dileklerini ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda hayatın her alanında devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirildiğini vurgulayan Göktaş, kamuda engelli istihdamında 12 kat artış sağlandığını belirtti.

Bakan Göktaş, bugüne kadar 70 bin 878 engellinin kamuda istihdam edildiğini ifade ederek, "Yeni yılla beraber bizim de bir müjdemiz olacak engelli bireylerimize yönelik. Yeni bir atamamızı daha gerçekleştireceğiz. 1830 engelli vatandaşımızın EKPSS üzerinden kamuda istihdamını sağlayacağız. Hem engelli vatandaşlarımıza hem de ailelerine buradan hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

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