Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesinde artışa gidildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı tebliği ile uzlaştırmacı asgari ücreti tarifelerinde artışa gidildi. Yeni tarifeye göre uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırmacıların alacakları ücret 874 lira ile bin 312 lira arasında belirlendi. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 631 ile 3 bin 520 lira alınmasına karar verildi.

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Adalet Bakanlığı 2025 yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğ ile uzlaştırmacıların alacakları ücretlerde artışa gidildi. Yapılan düzenlemeye göre uzlaştırmacı ücretleri şu şekilde belirlendi:

Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırmacının alacağı ücret 874 lira ile bin 312 lira olarak belirlendi. Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde uzlaştırmacıların alacakları ücret; 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 2 bin 631 lira ile 3 bin 520 lira arasında, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 3 bin 520 lira ile 4 bin 394 lira arasında, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 4 bin 394 ile 5 bin 276 lira arasında, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 5 bin 276 ile 6 bin 158 lira arasında belirlendi.

Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, uzlaştırmacıların alacakları ücretin, 2-3 kişinin taraf olması durumunda bin 312 lira ile bin 749 TL arasında, 4-6 kişinin taraf olması durumunda bin 749 lira ile 2 bin 193 lira arasında, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 2 bin 193 lira ile 2 bin 631 lira arasında, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 2 bin 631 lira ile 3 bin 68 lira olarak ödenmesine karar verildi.