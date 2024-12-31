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İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı!

İstanbul'da yolcu otobüsü alev alev yandı!

Bağcılar'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 24 yolcunun indirildiği otobüsü duman ve alevler sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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